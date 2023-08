Tosender Wind, eisige Temperaturen, Isolation: Während andere in den Sommerurlaub fahren, sind zwei Magdeburger am Donnerstag auf eine extreme Expedition ins Nordpolarmeer aufgebrochen. Die beiden Mathematiker Thomas Richter und Carolin Mehlmann fahren an Bord des deutschen Forschungsschiffs "Polarstern" Richtung Arktis. Beide arbeiten für die Universität Magdeburg und sind Experten für numerische Modellierung und Strömungsmechanik. Auf ihrer zweimonatigen Reise wollen sie Veränderungen im Eis untersuchen, um Modelle zur Entwicklung polaren Meereises zu erstellen und präzisieren zu können.