Laut Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) ging das Jahr für die Mücken ganz gut los, denn die Insekten mögen es feucht und warm. Ob das in nächster Zeit so bleibt, werden wir sehen. Und auch wie viel es regnet, ist für die Entwicklung der Mücken entscheidend, denn Stechmücken legen ihre Eier gern in Pfützen, Regentonnen oder auch in feuchter Erde ab. Die Larven brauchen das Wasser und milde Temperaturen, um zu schlüpfen. "Wenn sich die Pfützen nicht halten, können sich die Larven auch nicht entwickeln", sagt Doreen Werner vom Zalf.