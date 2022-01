Bei einer Infektion mit RSV kommt es wie bei Corona mitunter zur Bildung sogenannter Synzytien. Das sind miteinander verschmolzene Zellen, die von den Viren zu regelrechten Virusfabriken umgebaut wurden. Bildrechte: IMAGO / Image Source

RSV infiziert genau wie Sars-CoV-2 oder Influenza A die sogenannten Epithelzellen, also Zellen, die die Grenze des Körpers zur Umwelt bilden, etwa im Lungengewebe. In diesen Zellen gibt es eigentlich das körpereigene Protein Beclin1, das aktiv wird, wenn Viren eindringen. Dann legt Beclin1 eine Art Rüstung an und bekämpft die Eindringlinge. NS2 wiederum zerstört diese Rüstung und macht dadurch Beclin1 unwirksam. So kann sich das Virus so stark in den Epithelzellen vermehren, dass die Immunabwehr schließlich mit einer überschießenden Entzündungsreaktion reagiert. Diese wiederum kann dann zur Ursache für den schweren bis tödlichen Verlauf der Infektion werden.