Denken Spanier anders als Chinesen, Deutsche anders als Finnen und Balinesen anders als Kongolesen? Sprachen hören sich (fast immer) unterschiedlich an, haben Begriffe für Dinge, die es in anderen Sprachen gar nicht gibt. Engländer zum Beispiel platzieren etwas im Schrank und haben dafür ein Wort: put. Wir Deutschen stellen die Schuhe in den Schrank, aber legen das Hemd hinein. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine Menge Spekulationen, ob Sprachen die Art zu denken beeinflussen. Aber noch nicht allzu lange.

Bis vor kurzem gab es für diese Vermutung überhaupt keine Belege, sagt Martin Haspelmath. Er ist Honorarprofessor an der Uni Leipzig und Sprachwissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Erst seit etwa 30 Jahren gibt es Studien, die etwas handfester sind, sagt Haspelmath: "Die Vorstellung, dass das Denken anders und auch auf interessante Art und Weise anders sein könnte, gibt es etwa seit den 1930er-Jahren von Benjamin Lee Whorf. Der meinte, dass etwa die Hopi und andere Indianergruppen auf Grund ihrer Sprache ein anderes Denken hatten."

Mir tut das nördliche Bein weh