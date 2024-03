Was verbale Attacken in sozialen Medien betrifft, sind das Löschen von Kommentaren, die Anzeige und die strafrechtliche Verfolgung das Mittel der Wahl. So sehen es etwa dreiviertel der Teilnehmer an einer forsa-Umfrage. Hilfesuchende können sich unter anderem an die Landesmedienanstalten wenden oder an das Kompetenznetwerk Hass im Netz.