In Deutschland sind aktuell mehr Menschen von Hassrede im Internet betroffen als noch vor zwei Jahren. Das geht aus einer Studie der Universität Leipzig hervor, deren Ergebnisse am Montag vorgestellt wurden. Demnach gaben 24 Prozent der Befragten an, Beleidigungen, Drohungen oder Hassrede schon einmal erlebt zu haben. Bei der gleichen Umfrage zwei Jahre zuvor waren es den Angaben zufolge noch 18 Prozent.