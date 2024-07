Große Fußballturniere, wie die Europameisterschaft in Deutschland, befeuern Emotionen. Das haben die diversen Fanmärsche in Leipzig eindrucksvoll gezeigt. Neben hüpfenden Niederländern, die die Messestadt in ein oranges Meer tauchten, stand in den vergangenen Wochen aber auch Nationalismus im Fokus. Fahnen Großalbaniens wurden gezeigt, österreichische Fans präsentierten beim Spiel gegen Polen ein "Defend Europe"-Banner, eine Parole der rechtsextremen Identitären. Auch bei der Partie zwischen der Türkei und Österreich kam es zum Eklat, diesmal hervorgerufen durch den türkischen Doppeltorschützen Merih Demiral, der nach seinem zweiten Treffer den Gruß der faschistischen "Grauen Wölfe" beim Jubel zeigte. Der Innenverteidiger sagte zwar nach dem Einzug ins Viertelfinale, es stecke keine andere Botschaft als sein Stolz auf die eigene Nation hinter der Geste, dennoch sorgt der Nationalismus einiger Länder rund um die Stadien der Bundesrepublik für Gesprächsstoff. Doch wie sieht es mit dem deutschen Nationalismus und Patriotismus aus?