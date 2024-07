Dieses Erlebnis hat Gerda Selleng mit Tausenden anderen: Allein auf die Fanzone am Augustustplatz strömten bis zur Halbzeit der EM mehr als 175.000 Besucher – so die offizielle Zahl der Stadt. Davon profitieren natürlich auch die Gaststätten – die sind derzeit voll, wie einige Kellner aus der Leipziger Innenstadt erzählen. Trotz der vielen Gäste sei alles sehr friedlich. Aber man habe an Personal pro Schicht aufgestockt.

Allerdings, sagt Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband Sachsen, habe nicht automatisch jede Gaststätte in der Stadt ihre Umsätze verdoppelt. Aber die EM habe – hoffentlich – auch für die Zukunft positive Effekte. Viele seien diesmal nur Tagesbesucher oder für ein bis zwei Nächte in Leipzig oder im Umland gewesen. Aber: "Wir wissen, dass viele gesagt haben: 'Wir kommen wieder, das gefällt uns hier so super, das ist nicht unser letzter Besuch in Leipzig'", sagt Klein. Als Unternehmer sage man zwar, in der Gastronomie könne noch mehr laufen. Er und seine Kollegen sähen das Ganze positiv, weil sie wüssten, dass viele wiederkommen und dann zwei bis drei Nächte länger bleiben würden. Das sei das große Plus.