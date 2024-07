Wolfsgruß bei EM-Spiel Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein

Nach dem Wirbel um den Wolfsgruß des türkischen Nationalspielers Merih Demiral im Spiel gegen Österreich hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter in Deutschland einbestellt. Wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte, soll der Vorfall am Donnerstag besprochen werden.

Die Einbestellung ist eine Reaktion des Auswärtigen Amtes auf die Kritik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf die Geste des Nationalspielers. Die SPD-Politikerin sagte, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Nach der scharfen Kritik bestellte die Türkei am Mittwoch den deutschen Botschafter ein . Das türkische Außenministerium bezeichnete die deutschen Reaktionen als ausländerfeindlich. Die Geste sei ein historisches und kulturelles Symbol, das sich gegen niemanden richte.

Fast zeitgleich schaltete sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein. Das Präsidialamt kündigte eine kurzfristige Reise Erdogans in die deutsche Hauptstadt an, wo er der Nationalmannschaft am Samstag im Viertelfinale gegen die Niederlande den Rücken stärken will.



Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist der Fall rund um den Wolfsgruß als Symbol der rechtsextremen "Grauen Wölfe" klar. "Es ist eine rechtsextremistische Geste - und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen", sagte die SPD-Politikerin: "Die 'Grauen Wölfe' werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben sie fest im Blick. Unser Behörden gehen dagegen vor. Das ist die richtige juristische Herangehensweise."