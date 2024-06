Soziale Medien und Depression bei Jugendlichen Wer trägt das größte Risiko?

Diese Frage stellten sich Justin Dyer, Pädagogikprofessor an der Brigham Young University (Provo,USA) und sein Team. Für eine Langzeitstudie beobachteten die Forschenden das Nutzungsverhalten, das Allgemeinbefinden und die Stimmung von 488 in den USA lebenden Jugendlichen. In einer jährlichen Befragung gaben vor allem diejenigen mit einer Aktivität von mehr als drei Stunden täglich Symptome an, die auch bei einer Depression auftreten: Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, Angst und Missmut oder Appetitlosigkeit.