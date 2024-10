Eine kurze Zusammenfassung des komplexen Versuchs lautet: Grundsätzlich erzielen bestimmte kooperative Strategien das beste Ergebnis. Und zwar nicht diejenigen, die immer kooperieren, sich also jeden Egoismus des Gegenübers gefallen lassen. Sondern: Am erfolgreichsten ist die sogenannte Tit-fot-Tat Strategie, die man auf Deutsch am besten mit dem bekannten alt-biblischen Grundsatz von "Auge um Auge, Zahn um Zahn" oder der Metapher "Wie du mir, so ich dir" übersetzen kann. Das bedeutet, dass ein Spieler grundsätzlich erst einmal kooperieren, bei Egoismus aber auf Nicht-Kooperation umschalten sollte.

In einer Erweiterung des Experiments, in dem die Spieler voneinander lernen und ihre Strategien aufeinander einstellen, zeigt sich dann: Der sogenannte großzügige Tit-for-Tat-Spieler, der mitunter Fehltritte verzeiht, erzielt insgesamt das beste Ergebnis, weil er verhindert, dass das Spiel in Sackgassen endet, in denen beide Spieler nicht mehr kooperieren können, weil die jeweiligen Mitspieler in den Zügen davor nicht kooperiert haben.