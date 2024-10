Das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) in Halle widmet sich der Analyse von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungsprozessen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und in ländlichen Räumen. Die drei IAMO-Forscher Clemens Jänicke, Alfons Balmann und Daniel Müller wollten nun Wissensgrundlagen für zum Teil hitzig geführte Debatten liefern. In diesen Debatten um den landwirtschaftlichen Bodenmarkt in Deutschland mehren sich Forderungen nach einer stärkeren Regulierung, schreiben die Forscher, "wobei besondere Probleme im Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch landwirtschaftsfremde Investoren und in der Entstehung von Agrarkonzernen durch Übernahmen größerer Betriebe gesehen werden."