Für seine Dissertation an der Uni Leipzig untersuchte Autor Florian Spissinger in zwei verschiedenen Regionen Deutschlands Vortragsveranstaltungen, Stammtische sowie Wahlkampfstände der AfD und führte Interviews mit AfD-Unterstützern. Bei allen regionalen Differenzen zeigte sich: Die AfD bietet überall die gleichen Narrative, Erklärungsmuster wie etwa "Ökodikatur" oder "Bevölkerungsaustausch". Selbst regionale Unterschiede wie beim Kohleausstieg am ostdeutschen Untersuchungsort und dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor am westdeutschen Untersuchungsort waren so letztlich nur Varianten desselben: anti-klimapolitische Untergangsnarrative, die den Eindruck einer "deutschlandfeindlichen Politik der Deindustrialisierung" verbreiten sollen.