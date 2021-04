Die Trainingseinheit ist geglückt und die Sektkorken dürften geknallt haben im Hause Blue Origin: Der Raketenstart der New Shepard Rakete NS15 verlief erfolgreich. Die wiederverwendbare Rakete hat ihren Testflug souverän bestanden. Nach einem Bilderbuchstart der Rakete um 17:56 Uhr (MESZ) in den strahlendblauen Himmel über Texas, erreichte die NS15 nach gut vier Minuten eine Höhe von über 105 Kilometern und landete nach 7:22 Minuten souverän wieder auf dem anvisierten Landeplatz. Damit schaffte es New Shepard offiziell in den Weltraum, der nach den Festlegungen der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) bei 100 Kilometern Höhe beginnt. Knapp drei Minuten nach der Rakete landete auch das Raumschiff sicher an Fallschirmen.