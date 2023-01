Bären, Wölfe und Raubkatzen wie Tiger oder Löwen können sehr gefährlich für Menschen werden, nicht nur in Filmen und Geschichten. Ein Team von Forschenden um Giulia Bombie vom italienischen MUSE Science Museum und Vincenzo Penteriani vom nationalen Naturkundemuseum in Spanien hat zahlreiche wissenschaftliche Berichte zur Raubtierangriffen aus den Jahren 1970 bis 2019 ausgewertet. Die Forschenden identifizierten insgesamt 5.089 Attacken, von denen 32 Prozent tödlich für Menschen endeten.

Dabei zeigte sich klar, dass es in Ländern mit niedrigeren Einkommen zum einen mehr Attacken gab, zum anderen nahm auch ihre Zahl im Verlauf der Zeit zu. Menschen in den reicheren Staaten gerieten vor allem bei Freizeitaktivitäten wie Wandern, Campen oder Spaziergängen mit dem Hund in Konflikt mit Wildtieren. Menschen in den ärmeren Ländern dagegen wurden oft bei Aktivitäten attackiert, die ihrem Lebensunterhalt dienten, also beim Beschützen von Herdentieren, bei der Landwirtschaft oder beim Angeln.