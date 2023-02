Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen. Wird es kalt, kondensiert Wasserdampf zu Nebel.

Bei Temperaturen von minus acht Grad Celsius und weniger geht der Dampf direkt in den Eisförmigen Zustand über. Das nennen Wissenschaftler Resublimation.

Aktuell entsteht jede Nacht Raureif, weil ein Hochdruckgebiet über Osteuropa Kälte zu uns führt. Das Phänomen endet nach einigen Tagen, wenn die Luft vollständig getrocknet ist.

Fangen wir mit dem wichtigsten an (Achtung, echtes Klugscheißerwissen). Alles, was wir gerade sehen, sind Nebelfrostablagerungen. Und die zeigen sich in drei Kategorien: Raureif, Raueis, Klareis. Nebelfrostablagerungen, so beschreibt es der Deutsche Wetterdienst, "bilden sich meist beim Gefrieren vonNebeltröpfchen an vorwiegend vertikalen Flächen, deren Oberflächentemperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, unter gleichzeitiger Beteiligung von Sublimationsvorgängen."

Nachteil von Raureif: Hohe Eislasten können zur Belastung für Bäume werden

DWD-Experte Adrian Leyser beschreibt es noch etwas genauer anhand des Wasserdampfes in der Luft. "Je kälter die Luft, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Bei fortschreitender Abkühlung ist irgendwann ein Punkt erreicht, der sogenannte Taupunkt, an dem die Luft bezüglich des Wasserdampfes gesättigt ist (100% relative Luftfeuchtigkeit)." Was dann folgt: Der Wasserdampf kondensiert zu kleinen Wassertropfen. Die sehen wir dann als Tau, solange die Temperaturen über Null Grad Celsius liegen. Bei Minusgraden gefrieren die Tautropfe an Gegenständen (nicht aber in der Luft, deshalb gibt es auch unter 0 Grad Nebel).