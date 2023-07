Das Gesetzesvorhaben heißt offiziell EU Nature Restoration Law und ist Teil des European Green Deal, ein – unter der konservativen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU/EVP) – geschnürtes Maßnahmenpaket, das den Kontinent bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral machen soll. Das Renaturierungsgesetz ist eine solche Maßnahme und sieht vor, zwanzig Prozent der Naturräume (Land und Wasser) in ihren natürlichen Ausgangszustand zurückzuversetzen. Darunter fällt auch die Wiedervernässung von ursprünglichen Moorböden. Zum Vergleich: Achtzig Prozent der Lebensräume der EU gelten als degradiert. Das Gesetz gilt als riesige Chance auf Naturkonservierung, Schutz der Biodiversität und des Klimas.

Renaturierungsgesetz: Druck und Drohungen in der EVP-Fraktion

Vor zwei Wochen war das Gesetz Thema im Umweltausschuss. Mit den geschlossen-geballten Nein-Stimmen der Konservativen und Rechten stand am Ende ein Patt aus 44 zu 44, was in dem Fall so viel wie Nein heißt und erstmal nur eine Empfehlung an das EU-Parlament ist, das am Mittwoch darüber abstimmt. Die ganze Angelegenheit hat nebenbei auch ein Geschmäckle: Medienberichten zufolge hätte EVP-Chef Manfred Weber (CSU) Befürworterinnen und Befürwortern des Gesetzes im Vorfeld mit einem Rausschmiss aus der Fraktion gedroht, sollten sie nicht mit "Nein" stimmen.

Wir haben in den vergangenen Wochen ein Feuerwerk an Falschinformationen gesehen. Prof. Dr. Sebastian Lakner Universität Rostock

Dass es dazu kommen konnte, ist Guy Pe'er angesichts der Faktenlage mehr oder weniger schleierhaft. Der Ökologe und Wahl-Leipziger arbeitetet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie am iDiv, dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. "Was mich trifft, ist, dass so eine wichtige Entscheidung auf Grundlage von Missinformationen getroffen werden soll", sagte Pe'er am Montag in einem Pressegespräch. Und bedient sich einer Metapher: Ein Gebäude brauche Wände, auf denen es steht. Wenn man die wegreißt, hat man irgendwann nicht mehr viel vom Häusle.

Lebensmittelsicherheit: Behauptungen wissenschaftlich nicht haltbar