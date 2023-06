Warum es in einigen Jahren zu vergleichsweise vielen und in anderen kaum zu neuen Ansteckungen kommt, ist bislang unklar. "In Jahren, in denen das Frühjahr warm ist, es insgesamt nicht zu trocken ist und die Sommer/Spätsommer lang und warm verlaufen, ist vermutlich mit höheren Zahlen von WNV-Infektionen bei Menschen und Pferden zu rechnen", schreiben die Autoren des Berichts. Allerdings gilt auch: "Die Meldefallzahlen und der Beobachtungszeitraum sind bislang noch zu klein, um hier detaillierte statistische Zusammenhänge ableiten zu können."