Dieses eine Paar kennen wir vermutlich alle: Ist das erste Kind ein Junge, muss das zweite unbedingt ein Mädchen werden. Denn man will ja beide Geschlechter haben, sonst ist die Sache mit dem Kinderkriegen irgendwie nicht ganz "vollständig". Und wenn das zweite Kind auch ein Junge ist, dann kommt bei manch einem eben noch ein drittes, viertes, fünftes - bis es eben klappt mit dem anderen Geschlecht.

Forschende sprechen hier vom "Sammelbild-Effekt" - wie beim Stickeralbum, das voll werden muss, müssen hier eben beide Geschlechter her. Denn tatsächlich handelt es sich hier nicht nur um anekdotische Evidenz (auch als Hörensagen bekannt), sondern dieses Verhalten lässt sich wissenschaftlich belegen - insbesondere in Europa.

Biologen der University of Michigan haben sich das Phänomen genauer angeschaut. Und sie sagen: Das "Sammelbild-Verhalten" sei erst in den vergangenen Jahrzehnten populärer geworden und es sorge für weniger Unterschiede im Geschlechterverhältnis zwischen Familien. Ihre Untersuchung ist in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlich worden.