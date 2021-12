Schon früh haben Mediziner und Epidemiologen eine Eigenschaft von Sars-Coronavirus-2 beobachtet, die ihnen größte Sorgen bereitete. Das Virus kann Patienten befallen und sich in ihnen vermehren, ohne dass diese davon etwas mitbekommen – zumindest zu Beginn der Infektion. Betroffene fühlen sich gesund sind aber bereits ansteckend. So konnte sich Covid-19 rasch über die Welt ausbreiten, denn Maßnahmen zur Eindämmung kamen in den meisten Fällen zu spät. Aktuelle Studien zeigen jetzt, dass die Viren diese Fähigkeit während ihrer Evolution in der Pandemie noch deutlich verbessern konnten.

Wie die Alpha-Variante das angeborene Immun-Alarmsystem lahm legt

Ein Team von Forscherinnen um Lucy Thorne vom University College London hat untersucht, wie sich der ursprüngliche Wildtyp und die Alphavariante des Virus in Zellen verhalten. Laut dem in Nature veröffentlichten Paper sorgen die Mutationen von Alpha (B.1.1.7) dafür, dass unter anderem das Virusgen Orf9b deutlich stärker aktiviert wird und dadurch bestimmte Eiweiße produziert werden. Diese Proteine stören einen Signalweg, an dessen Ende der Botenstoff Interferon ausgeschüttet wird. Interferon kann man sich praktisch als die Alarmglocke für das Immunsystem vorstellen. Wird Interferon blockiert, bleibt das angeborene Immunsystem ruhig und das Virus kann sich relativ unbemerkt im Körper ausbreiten.

Die Arbeit von Thorne und Kollegen zeigt auch, dass die Forschung sich nicht nur auf Mutationen beim Spikeprotein des Virus konzentrieren darf. Mit dem Spike kann Corona zwar in die Zellen eindringen. Ist es dort aber angekommen, entscheiden andere Eigenschaften über die Fitness des Krankheitserregers. Das Gen Orf9b wirkt erst in dieser Phase des Viruszyklus, hat hier aber offenbar entscheidende Vorteile für Alpha gegenüber seinen Vorgängern gebracht.

Sars-1 kann sich über die Blutbahn besser ausbreiten als Sars-CoV-2

Eine andere gefährliche Eigenschaft wurde für die Delta-Variante bereits beschrieben, wird jetzt aber von einem Team von Forschenden der Ohio-State Universität in den USA im Fachjournal PNAS gründlich dargestellt. Cong Zeng, John Evans und Shan-Lu Liu testeten in mehreren Experimenten, wie die Infektion von befallenen Zellen auf direkt benachbarte Zellen überspringen und sich so im Körper ausdehnen kann, ohne das die Viren mit Antikörpern in Berührung kommen.