Eine Falcon 9 Rakete bringt heute (22. April) 60 neue Starlink-Satelliten ins All - einen Tag früher als geplant. Das teilte die Raumfahrtfirma SpaceX mit. Grund dafür sei die aktuelle Wettervorhersage mit optimalen Bedingungen. Der Start (geplant 21.35 Uhr) kann live auf der Firmenseite angeschaut werden. Zuletzt hatte das Wetter der Firma Ende Januar mehrfach einen Strich durch den Zeitplan gemacht: Ein geplanter Raketenstart war aufgrund schlechter Wetterlage mehrfach verschoben worden. Nicht das erste Mal beim Projekt Starlink, bei dem am Ende 12.000 Satelliten die Welt mit Breitband-Internet aus dem All versorgen sollen.

Starlink-"Schnur" am 21. April über Berlin Bildrechte: imago images / A. Friedrichs

Das Auftauchen der Satelliten-"Schwärme" am Nachthimmel sorgt regelmäßig für Irritationen, Schlagzeilen und schöne Bilder in den sozialen Medien. Erst vergangene Nacht konnte man am Himmel über Mitteldeutschland einen solchen "Schwarm" sehen.



Die genauen Zeiten für die Sichtbarkeit können Sie für Ihren Ort z.B. bei Heavens above oder der extra für Starlink eingerichteten Seite findstarlink ermitteln. So lohnt sich morgen Abend (23. April) etwa ab 21:36 Uhr von Dresden aus der Blick nach Westen, wo die Satelliten auftauchen und dann nach Osten ziehen. Am 24. April sind dann die Frühaufsteher dran: ab 4:41 Uhr ist die "Perlenschnur" zu beobachten.