Mit welcher unscheinbaren Pflanze am Wegrand wurde früher ein schmackhafter "Arbeiterkaffee" zubereitet? Oder: Wo kann man Wasserstoff tanken? Statt "Sightseeing" zum "Science Seeing" durch die Wissenschaftsstadt Halle. Nach dem Motto: "Ich sehe (in Halle), was Du nicht siehst, und das ist…?" Ein Stadtspaziergang für Menschen jeden Alters.