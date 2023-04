Für die Studie wurden zum einen die Netze von A. trifasciata in der Natur gesammelt und genauer untersucht und zum anderen Vertreter von A. argentata dazu gebracht, im Labor neue Netze zu produzieren. Dabei achteten die Forschenden auf eine möglichst natürliche Ernährung, um eine Umgebung wie außerhalb des Labors zu erzeugen. Es zeigte sich, dass die Klebstoff-Tröpfchen von A. argentata kleiner waren als von A. trifasciata (die Art lebt in einer feuchteren Umwelt) und weniger Wasser absorbierten, sobald die Feuchtigkeit im Labor angehoben wurde.

"Indem wir die Klebe-Proteine von biologischen Klebstoffen untersuchen, erhalten wir einen genaueren Einblick darin, wie sich Materialeigenschaften entwickeln", erläutert die Studienautorin Dr. Nadia Ayoub. Die Fasern der Spinnennetze böten gute Antworten auf solche Fragen, da sie hauptsächlich aus Proteinen und damit aus Genen bestünden, so die Expertin. Die Erkenntnisse könnten künftig in der Medizin und bei industriellen Produkten genutzt werden.

Link zur Studie: Orb weaver aggregate glue protein composition as a mechanism for rapid evolution of material properties