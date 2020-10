Das liegt daran, dass der Raps unter den sich ändernden klimatischen Bedingungen nicht mehr ganz so gut mithalten kann. Raps ist eher eine maritime Pflanze, braucht etwas mehr Niederschlag und kommt mit so hohen Temperaturen nicht ganz so gut klar. Dazu kommt, das sich durch den hohen Rapsanteil in den Fruchtfolgen einige Schädlinge und Krankheiten etabliert haben, deren Bekämpfung immer schwieriger wird.

Dr. Jan Rücknagel