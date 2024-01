Warum Tandem-Module aus Perowskit und Silizium so effektiv sind, weiß Steve Albrecht, in Berlin verantwortlich für die Perowskit-Forschung am Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie sowie an der TU. Die Möglichkeit, die Perowskit-Zusammensetzung zu verändern, lasse sich hervorragend nutzen: "So wandeln einige Perowskit-Verbindungen vor allem die energiereichen – blauen – Anteile des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Da Silizium nur die roten Anteile des Sonnenlichts effektiv nutzt, lassen sich die beiden Materialien zu Tandemzellen kombinieren. Damit produziert ein Tandem-Modul auf der gleichen Fläche deutlich mehr Strom."