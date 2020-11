Eine Studie an Labormäusen hat ergeben, dass die Tiere, die sich freiwillig bewegen, offenbar Gerüche anders wahrnehmen, als die fauleren Kollegen. Um die genetischen Bedingungen der Mäuse zu bestimmen, die sich freiwillig in aufgestellte Laufräder begaben, haben die Forscher entsprechende Tiere mit verstärkter Bereitschaft zu sportlicher Bewegung gezüchtet. Als Kontrolle dienten normale (faule) Mäuse. Die Studie ist in PLOS ONE erschienen.