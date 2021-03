Kammmolche gelten in Sachsen als stark gefährdete Art. Forscherinnen und Forscher wollen sie deshalb gerne schützen – dazu müssen sie aber zunächst mehr über die Tiere herausfinden. Das ist gar nicht so einfach, denn Molche leben den Großteil des Jahres versteckt. In der kalten Jahreszeit verkriechen sie sich in ihre frostsicheren Winterquartiere, bis zu zwei Meter tief unter der Erde. Im Naturschutzgebiet Burgaue im Leipziger Auwald bekommen die Artenschützer bei der Suche nach den Molchen Unterstützung durch einen speziell trainierten Spürhund.