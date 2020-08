Insekten Stadtleben macht Hummeln größer

Diesen Zusammenhang konnten die Wissenschaftler in ihrer neuen Studie bestätigen. So viele Vorteile, aber warum ist es überhaupt so, dass Hummeln in der Stadt größer sind als ihre Artgenossen auf dem Land, um rund vier Prozent?



Es könnte nämlich auch genau andersherum sein. Denn es gibt Gründe dafür, dass Hummeln in der Stadt kleiner sein könnten. Große Hummeln haben ebenso Probleme, vor allem mit Hitze, erläutert Antonella Soro.