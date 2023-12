Denn die zenitale stündliche Rate (ZHR, zenithal hourly rate) gibt die maximale Anzahl an stündlichen Sternschnuppen bei perfekten Bedingungen an. Dazu gehören etwa ein klarer Himmel, wenig Lichtverschmutzung und dass der scheinbare Ursprung der Himmelserscheinung im Zenit steht, also genau über einem. Dies ist fast nie der Fall.

Der scheinbare Ursprung (Radiant) der Geminiden ist übrigens das Sternbild Zwilling. Hier sollte der Blick zu einem der beiden Köpfe, also der Sterne Pollux und Castor, fallen. Am 14. Dezember wird das Sternbild am nordöstlichen Horizont gegen 19 Uhr erscheinen und langsam emporsteigen. Gegen 22 Uhr wird es hoch am Himmel stehen. Dafür sollte der Blick nach Osten gewandt werden.