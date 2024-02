Inzwischen kommen mehr E-Autos in den Verkehr. Aber Verbrenner dominieren weiterhin, auch den Neuwagenmarkt. Am steigenden Anteil von E-Autos liegt es dann aber, dass der CO2-Ausstoß je gefahrenem Kilometer insgesamt doch zurückgeht, was ja rechnerisch klar ist: Bei Verbrennern bleibt er in etwa konstant, es kommen mehr emissionsfreie E-Autos hinzu, also sinkt der Durchschnittswert aller Fahrzeuge.