Die FDP glaub nicht an den Nutzen eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Eine solche Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit trage nur geringfügig dazu bei, den Ausstoß von CO2 durch den Verkehr zu reduzieren. Zugleich seien viele Fahrer dann aber länger unterwegs und das fresse die Gewinne gleich wieder auf, behauptete ein von der Partei in Auftrag gegebenes Gutachten im Februar.

Udo Becker, Verkehrsökologe an der TU Dresden, war nicht an der Studie beteiligt, hält ihr Ergebnis aber für plausibel und wenig überraschend. "Eigentlich ist es ganz einfache Physik, und jeder lernt es in der Mittelstufe: Der Energieverbrauch steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit an, und schnellere Fahrt erzeugt mehr Emissionen und erhöht die Lärmbelastung." Dennoch höre man im Autofahrerland Deutschland immer wieder, ein Geschwindigkeitslimit auf Autobahnen sei gefährlich und wirtschaftlich schädlich.