Das Umweltbundesamt hatte in der im Januar veröffentlichten Studie den Einspareffekt bei den Treibhausgasemissionen durch ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen deutlich nach oben korrigiert: von 2,6 Millionen auf 6,7 Millionen Tonnen. Für den neuen Wert wurden dem Bundesamt zufolge der Verbrauch der Fahrzeuge genauer bestimmt und auch eine veränderte Routenwahl und Verkehrsnachfrage berücksichtigt.

Die FDP ist entschieden gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen; Grüne und SPD sind dafür. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem es kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen gibt. In den anderen EU-Staaten gilt der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 120 oder 130 Kilometern pro Stunde.