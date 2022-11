Doch zurück zum Hendra-Virus. Über das muss man erst einmal wissen: Das Wirts-Tier des Virus ist der Flughund. Eine direkte Übertragung vom Flughund auf Menschen ist bislang nicht bekannt. Das Virus wandert über einen "Mittelsmann" weiter, zum Beispiel über ein infiziertes, erkranktes Pferd. Wo gabelt das Pferd nun das Virus auf? Über Ausscheidungen der infizierten Flughunde, die auf Pferdewiesen fallen; nicht nur Kot, sondern auch ausgespuckte Fruchtmasse und Obstkerne, in und an denen das Virus haftet. Erkranken Pferde am Virus, entwickeln sie fiebrige Atemwegserkrankungen. Das Virus steckt dann im Nasenausfluss, im Blut, Speichel oder Urin des kranken Pferdes. Hier kann sich dann der Mensch anstecken, die Inkubationszeit dauert zwischen fünf und 21 Tagen: dann folgen Grippe-ähnliche Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen und/oder Atemwegsprobleme, die sich in wenigen Tagen zu einer tödlichen Lungen- oder Gehirnentzündung auswachsen können. Statistisch gesehen stirbt jede und jeder Zweite, die oder der am Hendra-Virus erkrankt.

Wie oft kommt das Hendra-Virus vor? 1994 gab es in Australien zehn Fälle, sieben Menschen starben. Aber das Spannende an der Studie von Biologin Peggy Ebby, die an der University of New South Wales in Sydney forscht, sind Modellrechnungen, in sie Auswirkungen von Klima, Umwelt, Ernährungsstress und Fledermausökologie einfließen lässt. Anhand derer lässt sich nun vorausberechnen, ob Flughunde in einem Jahr viele oder wenig Hendra-Viren verbreiten werden. Ebbys Team sammelte dafür unter anderem Daten über die Lage von Fledermausquartieren, die Gesundheit der Tiere, das jeweilige Klima, Nektarmangel und Lebensraumverlust auf einer Fläche von etwa 300.000 Quadratkilometern im Südosten Australiens von 1996 bis 2020. Insgesamt dokumentierten sie 63 Hendra-Ereignisse zwischen 1996 und 2020, bei denen das Virus von Fledermäusen auf Pferde übertragen wurde. Den Forschern zufolge hängt das Risiko, dass das Virus von Tieren auf Menschen übertritt, mit dem Verlust von Lebensräumen und dem Schwund einheimischer Vegetation zusammen. Die Forscher entdeckten beispielsweise, dass die Flughunde im Laufe der beobachteten Jahre ihr Verhalten änderten: statt in großen Schwärmen auf der Suche nach Nektar über große Strecken umherzuziehen, siedelten sie sich lieber in Menschennähe in kleinen Populationen an. Auch nach starken El-Niño-Jahren, wenn das Blütenangebot knapp war, vermieden die Flughunde demnach lange Strecken zur Futtersuche zu fliegen, um Energie zu sparen.