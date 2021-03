Braunkohlebagger hatten über Jahrzehnte gewaltige Flächen in eine knarzige, staubige Mondlandschaft verwandelt und die Bagger fraßen sich scheinbar unaufhaltsam von Süden in Richtung Leipzig. Der Bergbau wurde mit der Wende fast vollständig gestoppt, das Areal im Süden Leipzigs ist inzwischen ein Naherholungsgebiet mit vielen Seen. Die größten sind Störmthaler, Markkleeberger, Cospudener und Zwenkauer See.