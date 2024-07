Weniger Grenze an den europäischen Grenzen: Die Technische Universität Chemnitz möchte mit neun Partneruniversitäten die Zusammenarbeit von Hochschulen in europäischen Grenzregionen verbessern. Man wolle dabei einen einzigartigen Hochschulraum entwickeln, "der die Herausforderungen, aber vor allem die Chancen des Lebens, Lernens und Arbeitens der Menschen in sogenannten Cross-Border-Regionen adressiere", heißt es in einer Mitteilung der Universität. Chemnitz sei bei dem "Across – The European University for Cross-Border Knowledge Sharing" genannten Allianz federführend.