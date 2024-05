1. Das Liquid 💨

Das Liquid einer E-Zigarette enthält in der Regel Nikotin, Vernebelungsmittel und Aromastoffe. Das Nikotin ist meist in Form von Nikotinsalzen verarbeitet, diese Salze werden mithilfe von Ammoniak aus den Blättern der Tabakpflanze extrahiert. In Verbindung mit einer Säure wie Benzolsäure können Nikotinsalze bereits bei geringen Temperaturen verdampft werden.

Genau wie herkömmliche Zigaretten sind E-Zigaretten damit ein Teil der globalen Tabakwirtschaft – und die ist ein echter Klimakiller. Eine Studie von Forschenden am Imperial College in London hat die CO2-Bilanz von Tabak 2018 untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Die 32,4 Millionen Tonnen Tabak, die im Jahr 2014 angebaut wurden, trugen mit fast 84 Millionen Tonnen CO2 zum Klimawandel bei. Das sind 0,2 Prozent der weltweiten Gesamtemissionen. Der Löwenanteil geht dabei natürlich auf das Konto "normaler" Zigaretten, aber sollten E-Zigaretten diese künftig mehr und mehr ablösen, wird das mit ähnlichen CO2-Äquivalenten einhergehen.

Das liegt unter anderem daran, dass Tabak meistens in Ländern des Globalen Südens angebaut wird, die größten Erzeuger sind Indien, Simbabwe, Pakistan und Malawi. Für den Anbau der Pflanzen werden Waldflächen gerodet und der Wasserverbrauch der Tabakpflanze ist enorm. Danach folgt die Trocknung der Blätter, dazu werden große Mengen Holz verfeuert. Unsere Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben die Problematik hier noch einmal sehr anschaulich beschrieben.

2. Der Akku 🔋

In der Regel sind in Einweg-E-Zigaretten Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Eigentlich ließe sich ein solcher Akku 500 – 1.000 Mal wiederaufladen. Aktuell sind Elfbars aber so ausgelegt, dass der Akku ungefähr zeitgleich mit dem Liquid leer wird, dann wird das Gerät entsorgt. Lithium-Batterien bestehen zu großen Teilen aus Wertstoffen wie Nickel, Kobalt, Lithium, Mangan, Aluminium, Eisen – auch Silber und Seltene Erden sind zum Teil enthalten. Axel Strobelt vom Umweltbundesamt betont, um diese Wertstoffe zumindest teilweise zurückzugewinnen und eine Verteilung von Schwermetallen in der Umwelt zu vermeiden, müssten diese Altbatterien getrennt von anderem Abfall erfasst werden. Viele der Stoffe könne man aktuell zurückgewinnen und damit die umweltbelastende Primärgewinnung der Rohstoffe zumindest reduzieren.

In der Praxis scheitert es allerdings schon viel früher: Die wenigsten Einweg-E-Zigaretten werden bei den kommunalen Sammelstellen für Elektroschrott oder im Einzelhandel abgegeben, wie es das Umweltbundesamt empfiehlt. Das Amt weist aber auch darauf hin, dass eine Erneuerung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes künftig vorsieht, dass man E-Zigaretten überall zurückgeben kann, wo man sie kaufen kann, also auch im Kiosk. Werden die Geräte dagegen einfach in den (Rest-)Müll geworfen, kann das Brände verursachen, warnt Axel Strobelt.

Die erwähnten Wertstoffe im Lithium-Ionen-Akku sind fast alle mit Klimafolgen verbunden. Ein illustratives Beispiel ist das namensgebende Lithium. Batteriefähiges Lithium ist sozusagen eine der Kernkomponenten unserer Energiewende. Alles, was elektrifiziert werden soll, braucht Lithium. Deshalb ist es knapp, man kann sagen: Verschiedene Industrien konkurrieren um die globale Lithiumkapazität, beispielsweise E-Autos, E-Bikes oder Stromspeicher.

Eine britische Studie von 2023 schätzt, dass die 1,3 Millionen Einweg-E-Zigaretten, die im Vereinigten Königreich in einer Woche entsorgt werden, rund 10.000 kg Lithium pro Jahr auf den Müllhalden entsprechen. Mit dieser Menge könnten 1.200 E-Autos gebaut werden, so die Modellrechnung der Forschenden. Häufig werden die E-Zigaretten auch nicht in den Müll, sondern einfach auf die Straße geworfen. Die Forschenden resümieren angesichts der Situation in Großbritannien: "Die Straßen von London sind vielleicht nicht mit Gold gepflastert – aber mit Lithium".

3. Plastik 🌟

Die Umverpackung des Elfbars wird mit entsorgt, wenn das Gerät nicht mehr weiter genutzt wird. Neben Nikotin und Lithium wirkt Plastik erst einmal harmlos – aber der Eindruck täuscht. Eine Studie von Forschenden der Hunan University schätzt, dass Plastik bis 2050 2,8 Gigatonnen CO2 pro Jahr verursachen wird. Das wären über zehn Prozent des bis dahin geplanten CO2-Budgets. Der größte Teil dieser Emissionen wird bereits während der Herstellung von Plastik verursacht, aber auch beim Verbrennen des Stoffes entstehen klimawirksame Gase. Einwegplastik, das in der Umwelt landet, setzt beispielsweise im Meer ebenfalls noch weitere Treibhausgase frei.