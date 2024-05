Recycling klingt erst einmal gut! Diverse Unternehmen bieten mittlerweile Textilien aus "Ocean Plastic" an, der Begriff suggeriert: Plastikabfälle aus den Meeren werden gesammelt und für die Produktion wiederverwertet. Doch es gibt auch Kritik. Der Anteil des wiederverwendeten Plastiks ist möglicherweise nicht immer hoch und es lassen sich auch nur bestimmte Plastikabfälle überhaupt recyceln. Häufig kommt das "Ocean Plastic" auch nicht aus dem Meer, sondern wurde am Strand gesammelt. Denn dieser Müll ist einfacher zu recyceln. Doch auch dann ist das Recycling aufwendig und energieintensiv. Sollten wir also einfach auf Plastik verzichten?

Sollten wir Kunststoffe also in Anbetracht dieser Tatsachen einfach gesetzlich verbieten? Auch nicht gut, denn alternative Materialien haben häufig sogar noch größere Umweltauswirkungen, betonen die Forschenden der ETH Zürich in einer Studie von 2021. Aus Sicht der Forschenden ergibt es am meisten Sinn, die CO2-Emissionen von Kunststoffen an jedem Punkt ihres Lebenszyklus zu reduzieren. Also beispielsweise kein Plastik mit Kohlestrom zu produzieren sowie die Energieeffizienz der Produktion zu verbessern.