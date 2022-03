Ökologie im Garten TU Dresden: Pappelrinde statt Plastik-Pflanztöpfchen

Egal, ob Balkon, hinterm Haus oder im Schrebergarten: Schön bunt soll es sein! Erst schleppen wir den Frühling in schwarzen Pflanztöpfchen aus Gärtnereien nach Hause, insektenfreundlich wollen wir sein. Danach stapeln wir mit schlechtem Gewissen die Plastik-Einweg-Töpfchen in Abstellkammern, auf Balkonen, in Garagen. Könnte man ja mal nutzen zum Vorziehen von Gurken, Tomaten, Basilikum ... Ein Forschungsteam aus Dresden und der Slowakei arbeitet an ökologisch abbaubaren Töpfchen.