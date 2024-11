"Betrachtet man die politische und gesellschaftliche Wirkung der COP16, lässt sich sagen, dass es eine bisher in dieser Form noch nicht dagewesene Mobilisierung von Interessengruppen und Anliegen gab, die früher eher am Rande diskutiert wurden, heute jedoch zentral für den Schutz der Biodiversität sind", resümiert etwa Solveig Richter, die an der Uni Leipzig einen Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und transnationale Politik innehat und in Cali vor Ort war. Andererseits habe es bei der COP16 eine große Lücke gegeben zwischen dem, was zwar politisch für den Schutz der Biodiversität nach außen angekündigt wird, und dem, was Staaten und ihre Vertreter bereit sind, auch formell umzusetzen, so die Expertin, die auch am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig forscht.