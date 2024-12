Über einen "düsteren Brief" wird der MDR WISSEN Reporter Karsten Möbius auf das Thema aufmerksam. 40 führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ganzen Welt warnen darin vor verheerenden Folgen, wenn die atlantische Umwälzzirkulation – kurz AMOC – tatsächlich versiegen sollte und mit ihr der Golfstrom. Das Szenario , was darin beschrieben wird, könnte dramatischer kaum sein: statt Erwärmung eine schier unglaubliche Abkühlung, vor Norwegen kein Fischfang mehr möglich, die Landwirtschaft Nordeuropas bricht zusammen, die tropischen Regengebiete verschieben sich und sorgen für Überschwemmungen hier und Trockenheit dort.

Grund für das Versiegen des Stroms soll das abtauende Eis auf Grönland werden. Das Süßwasser, was vom schmelzenden Eisschild in den Atlantik fließt, wird das Absinken von kaltem Salzwasser vor den Küsten der größten Insel der Erde behindern. Dieses Kaltwasser ist quasi der Motor für die Strömungen des Wassers im Ozean, das sich auf dem Weg zum Äquator erwärmt und für Meeresbewegungen bis ins Südpolarmeer verantwortlich ist. Eine dieser Strömungen transportiert warmes Wasser in Richtung Europa und damit Energie: Der Golfstrom. Der ist in Gefahr, ein dramatischer Einbruch der Temperaturen droht im deutschen Winter, wenn der Kipppunkt erreicht ist. Und das, so sagt es die Studie aus den Niederlanden, droht schon in diesem Jahrhundert.