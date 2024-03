Bildrechte: MDR

11. März 2024, 11:07 Uhr

Vielen jungen Menschen bereiten der Klimawandel und seine Auswirkungen Angst – Klimaangst. Was das ist, was ihr machen könnt, wenn ihr Klimaangst habt, und was uns in den nächsten Jahren erwartet, darüber sprechen wir mit dem Klimaforscher Mojib Latif, dem Psychologen Felix Peter von Psychologists For Future und Betroffenen.