Die Aufforstung gilt weithin als kosteneffizienter Weg zur Verringerung der globalen Erwärmung. Bäume sind in der Lage, große Mengen von Kohlenstoff aus der Luft zu speichern. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern hat allerdings auf die Grenzen dieses Plans hingewiesen – und die liegen unter anderem im hohen Norden. Dort würde das Anpflanzen von Bäumen den Klimawandel eher beschleunigen als abbremsen, sagt Jeppe Kristensen, Hauptautor der neuen Studie von der dänischen Universität Aarhus: "Die Böden in der Arktis speichern mehr Kohlenstoff als die gesamte Vegetation der Erde. Diese Böden sind anfällig für Störungen, etwa durch die Bewirtschaftung in der Forst- und Landwirtschaft, aber auch durch das Eindringen von Baumwurzeln."

Dazu komme, dass Bäume den Boden verdunkeln, was die Energiebilanz des Untergrunds verändern. "Grüne und braune Bäume nehmen mehr Wärme von der Sonne auf als weißer Schnee." Dürren oder Waldbrände bedrohten zudem die Regionen, dadurch absterbende Vegetation könnte den gespeicherten CO2 schnell wieder in die Atmosphäre freisetzen. Generell sei die Klimadebatte sehr auf Kohlenstoff fixiert, was den Klimawandel nicht komplett abbilde, so Kristensen. "Aber im Kern ist der Klimawandel das Ergebnis davon, wie viel Sonnenenergie in die Atmosphäre gelangt und wie viel sie wieder verlässt – die so genannte Energiebilanz der Erde."