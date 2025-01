Blickt man auf die Verteilung der Balkonkraftwerke in Deutschland, liegen die bevölkerungsreichsten Bundesländer an der Spitze. In NRW sind 157.000 in Betrieb, in Bayern 119.000. In Sachsen war der absolute Anstieg nicht so hoch wie in den anderen Ländern, im Freistaat sind dennoch beachtliche 45.000 Einheiten in Benutzung, etwa 20.000 kamen 2024 hinzu. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind zwischen 20.000 und 21.000 Steckersolargeräte im vergangenen Jahr in Betrieb gewesen, 12.000 beziehungsweise 13.000 davon waren Neuanmeldungen. Im Vergleich haben die drei mitteldeutschen Bundesländer damit pro Haushalt sogar mehr Balkonkraftwerke (jeder 48.) als Nordrhein-Westfalen (jeder 56.) und Bayern (jeder 54.). Schlusslichter in absoluten Zahlen sind die Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie das bevölkerungsarme Saarland mit Werten unter 10.000 Anlagen.