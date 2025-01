Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Energiewende Deutscher Strom-Mix war 2024 so sauber wie nie zuvor

04. Januar 2025, 05:00 Uhr

Der Anteil erneuerbarer Energien am öffentlichen Strommix hat 2024 ein Rekordhoch erreicht. Wind, Solar & Co. haben im ersten vollen Jahr ohne Kernenergie 62,7 Prozent des deutschen Stroms erzeugt. Die CO2-Emissionen durch hergestellten Strom sanken dadurch auf eine neue Tiefstmarke. Allerdings wurde auch mehr Strom aus dem Ausland hinzugekauft als in den Vorjahren.