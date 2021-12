Leider hat die Sache einen Haken: Wird ein Moor trockengelegt, kommt mehr Luft in die oberen Bodenschichten. Und das hat fatale Auswirkungen: Durch die Belüftung werden Abbauprozesse in Gang gesetzt, die den Boden verändern. Die oberen Bodenschichten werden zerstört – teilweise sackt das Moor auch ab. Das führt dazu, dass der Moorboden auf Dauer landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar ist. Und die Trockenlegung hat noch einen weiteren Nebeneffekt: Unsere Moore stoßen dabei unglaubliche Mengen CO2 aus! Und das macht sie zu einem echten Klimakiller: Obwohl sie in Deutschland nur sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen ausmachen, sind sie für 37 Prozent der CO2-Emissionen der deutschen Landwirtschaft verantwortlich. Das entspricht 43 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Und das wäre eigentlich gar nicht nötig: Wenn wir die Moore in Ruhe lassen, sind sie nämlich auch keine Klimakiller mehr. Ganz im Gegenteil: Moore können sogar riesige Mengen CO2 speichern. Wenn Pflanzen, die ihr ganzes Leben lang CO2 aufgenommen haben, sterben und im Moor landen, werden sie dort nur unvollständig zersetzt. Die entsprechende Menge CO2 wird also nicht wieder in die Atmosphäre zurückgeführt, sondern bleibt im Moor gebunden. Und zwar dauerhaft – so lange, wie das Moor besteht.