Die Forscher schlussfolgerten daraus, dass Borstenwürmer die grundsätzliche Fähigkeit besitzen, ihr Verhalten individuell anzupassen, was ihnen in ihrer Lebenswelt einen evolutionären Vorteil verschaffen könnte. Borstenwürmer leben weltweit an Meeresküsten mit sehr unterschiedlichen Bedingungen. Die Forscher zogen aus der in der Studie gewonnenen Information, dass ein Tagesrhythmus nicht ausschließlich Genaktivitäten auf Zellebene widerspiegelt, auch Erkenntnisse zum biologischen Timing beim Menschen. Demnach ergebe sich der individuelle Tagesablauf am Ende "aus verschiedenen Komponenten vom Verhalten bis zu den Genaktivitäten", so ihr Fazit.