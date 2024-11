Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre wird nach den Daten des Carbon Budget 2024 in diesem Jahr voraussichtlich 422,5 ppm (parts per million - Teilchen pro Millionen Teilchen) erreichen. Das sind mehr als 50 Prozent mehr als vor Beginn der Industrialisierung. Mehr als die Hälfte des 2024 von Menschen ausgestoßenen CO2 wird dem Bericht zufolge von den Ozeanen, Pflanzen und Böden wieder aufgenommen. Der Report stellt aber auch fest, dass Land-Ökosysteme im Jahr 2023 durch den Klimawandel etwa 27 Prozent weniger CO2 aufnehmen konnten als noch 2014. Als Gründe werden geringerer Niederschlag und höhere Temperaturen in bestimmten Regionen genannt. Die Meere konnten demnach in dieser Zeit knapp 6 Prozent weniger CO2 aufnehmen, was auf veränderte Winde und eine gestörte Ozeanzirkulation zurückgeführt wurde.