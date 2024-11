Die schlechte Nachricht zuerst: Vollständig aufhalten können wir die globale Erderwärmung nicht mehr. Die Erde wird sich weiter erhitzen, bis die Menschheit keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre einbringt. Davon sind wir weit entfernt . Und selbst wenn das gelänge, würde sich die Erde nicht schnell abkühlen. Denn CO2 und andere Gase bauen sich nur langsam ab und wirken lange nach. Einige Veränderungen sind nach wissenschaftlicher Ansicht bereits auf Jahrhunderte unumkehrbar, wie das Abschmelzen der polaren Eisschilde und der Anstieg des Meeresspiegels.

Nun die gute Nachricht: Wir können den Klimawandel und seine negativen Folgen begrenzen. Wissenschaftler des Weltklimarats IPCC schrieben zur Veröffentlichung ihres sechsten Sachstandsberichts : "Es gibt es mehrere praktikable und wirksame Möglichkeiten, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an den vom Menschen verursachten Klimawandel anpassen, und sie sind jetzt verfügbar. Der Vorsitzende des IPCC, Hoesung Lee, sagte: "Wenn wir jetzt handeln, können wir immer noch eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft für alle sichern."

Die wichtigsten Informationen zum Klimawandel in 20 Worten: 1. Er ist real. 2. Wir sind die Ursache. 3. Er ist gefährlich. 4. Die Fachleute sind sich einig. 5. Wir können noch etwas tun. Deutsches Klima-Konsortium

Klimaschutz ist komplex. Er muss international und an vielen unterschiedlichen Stellen erfolgen. Es lässt sich auch darüber streiten, welche Maßnahmen im Detail die richtigen sind. Es gibt an vielen Stellen Hürden und Widerstände, Vor- und Nachteile. Und dennoch ist die grundsätzliche Zielsetzung klar: Die CO2-Emissionen müssen runter, und zwar in den Bereichen Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Ein Überblick.