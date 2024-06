Feuerwürmer (Hermodice carunculata) breiten sich derzeit an Italiens Küsten aus und könnten Badegästen an den Stränden in diesem Sommer zu schaffen machen. Das Nationale Institut für Ozeanographie und Geophysik (OGS) in Triest warnte vor den bis zu 30 Zentimeter langen Vielborstern. Badegäste sollten Feuerwürmer auf keinen Fall berühren und beim Betreten des Wassers vorsichtig sein. Ein Kontakt mit den hauchdünnen Borsten der Würmer sei immer sehr schmerzhaft, auch wenn ansonsten keine konkrete Gefahr für Badegäste bestehe. Für Allergiker könne ein Feuerwurm-Kontakt jedoch lebensgefährlich sein.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Auf den ersten Blick sehen Bart-Feuerborstenwürmer, so ihr offizieller deutscher Name, wie farbenfrohe und harmlose Tausendfüßler aus. Bei Kontakt mit ihnen dringen ihre Borsten jedoch in die menschliche Haut ein und brechen meist ab. Sie sind dann nur schwer zu entfernen. Feuerwurm-Borsten enthalten ein neurotoxisches Sekret. Sie verursachen Brennen, Juckreiz und Taubheit. Der Schmerz kann über mehrere Tage anhalten. In seltenen Fällen wurde auch über Schwindel und Übelkeit berichtet. Feuerwürmer leben auf felsigen Hartböden in Ufernähe, auf Korallenbänken und in Seegraswiesen. Auch im Sand sind die Tiere ab und zu anzutreffen. Ansonsten besiedeln sie den Bereich vom Flachwasser bis in 30 Meter Tiefe.