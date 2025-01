Trinkwasser in Gefahr: Spotlight 2025 auf Gletschern

Der dramatische Schwund etlicher Gletscher weltweit hat alarmierende Folgen für die Weltgemeinschaft . Sie als Trinkwasserquellen zu erhalten, sei eine Frage des Überlebens für die Menschheit, warnt Gletscherforscher John Pomeroy von der kanadischen Universität Saskatchewan. In Mitteldeutschland hat Wassermangel bereits zu verordneten Sparmaßnahmen geführt, besonders im Sommer 2023 .

Rund 275.000 Gletscher gibt es weltweit. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind darauf angewiesen, dass Schmelzwasser aus Gletschern Flüsse und Seen nährt – für Trinkwasser, für die Landwirtschaft, die Industrie oder die Herstellung nachhaltiger Energie, wie Pomeroy sagte. Die WMO hat in Genf das "Internationale Jahr der Erhaltung der Gletscher" offiziell eingeläutet, um ein Schlaglicht auf ihre Bedeutung zu werfen. Am 21. März wird zudem erstmals der Welt-Gletscher-Tag begangen.